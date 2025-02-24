Kabine Toplandı: Ekonomi Ve Dış Politika Gündemde

TOPLANTI GENEL GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen bu toplantı, saat 15.55’te başladı. AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından Kabine ilk defa bir araya geldi. Toplantı sırasında ekonomi gelişmeleri ile birlikte Suriye ve Gazze’deki durum, ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ele alınacak.

EKONOMİNİN GÜNDEMİ

Toplantının ana maddelerinden biri ekonomik gelişmeler olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda enflasyonda yaşanan düşüş süreci ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ekonomiye etkileri masaya yatırılacak. Bu konuların yanı sıra diğer ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek.

SURİYE’DE GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

Kabine toplantısında ayrıca, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantılarının durumu da görüşülecek. İmralı ile başlayan süreç sonrasında terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşanan gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak.

GAZZE KONUSUNDAKİ GÜNCEL DURUM

Ateşkes sürecinin devam ettiği Gazze’de, ateşkesin ikinci aşaması ve ABD Başkanı Trump’ın konuyla ilgili açıklamaları da toplantıda tartışılacak olan diğer bir konu olarak belirtiliyor. Bu konu, kabinedeki tartışmaların önemli bir yerini alıyor.

UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti ile birlikte, Riyad’da gerçekleştirilen ABD ve Rus heyetleri arasındaki toplantılar da gündemde. Bu bağlamda, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerindeki rolü ve bu süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete seslenmesi planlanıyor.