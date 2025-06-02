Dünya

Kabine Toplantısı Bugün Yapılıyor

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TOPLANTI GÜNDEMİ AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Saat 14.00’te “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programına katılacak olan Erdoğan, Etimesgut Havaalanı’ndaki etkinliğin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecek. Sonrasında, saat 15.00’te gerçekleştirilecek kabine toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ KONULAR

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, PKK’nin fesih kararı, İsrail’in Gazze’ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmeler gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca, dış politikadaki gelişmeler de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında sürdürdüğü diplomasi trafiği detaylı olarak ele alınacak. Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da kabinede değerlendirilecek. Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak tedbirler de toplantıda gündeme gelecek.

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