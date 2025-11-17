Kabine Toplantısında Gündem Maddeleri Açıklandı

Kabine Bugün Beştepe’de Toplandı

Bugün Beştepe’de düzenlenen kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Gürcistan-Azerbaycan sınırında bir askeri uçağın düşmesi, terörsüz Türkiye süreci, ekonomik gelişmeler ve Gazze ile Suriye’deki güncel durum ele alınıyor.

UÇAK KAZASI

Söz konusu uçak kazasında 20 asker şehit olmuştu ve bu durumun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir ekip bölgeye gönderilmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bu ekibin gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte topladığı delilleri ve ilk tespitlerini kabinede ayrıntılı olarak sunması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinenin gündeminde, terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan önemli adımlar da yer alıyor. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı alarak Türkiye’den çekilmesi, toplantıda ele alınacak konulardan biri olacak. Ayrıca, sınır ötesi ve sahada yaşanan en son gelişmeler masaya yatırılacak.

EKONOMİDE SON DURUM

Ekonomideki son gelişmelere de kabinede geniş bir şekilde yer verilecek. Enflasyonla mücadelede gelinen nokta ve atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

GAZZE’DE SON DURUM

Gazze’de ateşkes sonrası süregelen insani krizle birlikte Suriye’deki güncel durum, kabinenin bir diğer tartışma konusu olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.