Kabine Yarın Toplanıyor! Gündem Ne?

ÖNEMLİ KABİNE TOPLANTISI YARIN GERÇEKLEŞİYOR

Kabine, yarın önemli başlıkları ele almak amacıyla toplanacak. Beştepe’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik meseleler, gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Suriye’deki terör örgütü SDG’nin, Suriye yönetimine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Ankara’nın tepkisini çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konu için, “Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, “SDG bölgede kök salamayacak.” mesajını vermişti. Suriye’deki güvenlik ve diplomasi konularındaki son gelişmeler de kabinede ele alınacak.

EKONOMİ VE EĞİTİM GÜNDEME GELİYOR

Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve ekonomideki son durum ile yeni eğitim öğretim yılı süreci de tartışılacak konular arasında yer alıyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planları ve bölgede yaşanan açlık dramı kabinede değerlendirilecek. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

