Kabine Yarın Toplanıyor, Gündemde Konular Var

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Kabine, yarın önemli konuları ele almak üzere toplanıyor. Beştepe’deki bu toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Suriye’deki güncel gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi, kabinenin gündeminde yer alması beklenen başlıca konular arasında bulunuyor.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olarak bilinen SDG, Suriye yönetimiyle entegrasyon sözlerini yerine getirmedi. Bu durum, Ankara’nın tepkisini çekmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu durumu “Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” şeklinde değerlendirmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “SDG bölgede kök salamayacak.” mesajını vermişti. Suriye’de yaşanan güvenlik ve diplomasi merkezli son gelişmeler, toplantıda detaylı bir şekilde ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki etkileri ve PKK’nın silah bırakma süreci de önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

EKONOMİK DURUM VE GÜVENLİK OLDUKÇA ÖNEMLİ

Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele için uygulanan stratejiler hakkında elde edilen son durum, ekonomideki güncel gelişmeler ve yeni eğitim dönemi süreci de masaya yatırılacak. Aynı zamanda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal politikaları ve bu bölgede yaşanan açlık dramı gibi konular da kabine tarafından değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.