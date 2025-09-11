Kablo Ve Adaptör Yok! AirPods Pro 3

KUTU İÇERİĞİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Apple, yeni AirPods Pro 3 modelinde kutu içeriğini yeniden düzenliyor. Önceki AirPods Pro modellerinde yer alan USB-C şarj kablosu, artık kutuya dahil edilmiyor. Apple’ın resmi ürün sayfasında belirtildiği üzere, bu kablo ayrı olarak satın alınmak zorunda kalınıyor. En uygun Apple USB-C kablosu, ABD’de 19 dolarlık bir fiyatla satışta.

ADAPTÖR BULUNMUYOR

AirPods Pro 3, tıpkı önceki modellerde olduğu gibi, şarj adaptörü olmadan geliyor. 2019’dan bu yana Apple, AirPods serisinin kutusuna herhangi bir adaptör ekleme işlemi yapmıyor. Yeni modelin kutu içeriğinde hem kablo hem de adaptör olmaması, kullanıcılar arasında “minimalizm mi, ek gelir stratejisi mi?” sorusunu gündeme getiriyor.

KABLOSUZ ŞARJ SEÇENEKLERİ

AirPods Pro 3, MagSafe, Qi ve Apple Watch şarj cihazlarıyla kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bu özellik sayesinde kabloya ihtiyaç duymadan kullanmak mümkün hale geliyor. Ancak, ilk kurulum ve seyahat gibi durumlarda kablo ihtiyacı hâlâ geçerli oluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERDE GELİŞME

Yeni AirPods Pro 3, gelişmiş aktif gürültü engelleme, kalp atış hızı algılama ve IP57 sertifikasıyla toza, suya ve tere karşı dayanıklılık sunuyor. Tek bir şarjla 8 saate kadar dinleme süresi vaat eden kulaklık, Türkiye’de 13.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.