Kaçak Kazıda Yakalanan 8 Şüpheli Çıkartıldı

DEFINESİZ BİR YAKALAMA

Aksaray’da, define arayan 8 kişi kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri iple çekerek kuyudan çıkardı. Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesindeki kaçak kazı ihbarı üzerine jandarma hızla harekete geçti.

İKİ BİNAYI SUÇÜSTÜ YAKALADILAR

Jandarma ekipleri, 4 gün süren takiplerinin ardından şüphelileri kazı sırasında suçüstü yakaladı. Kazı alanında 8 kişi gözaltına alındı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerin yanlarında bulunan define arama aletleri ve malzemeleri de güvenlik güçleri tarafından müsadere edildi.