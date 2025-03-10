Kaçakçı Kargo Patlayıcıyla Suçüstü Yakalandı

EMNİYET ÖRGÜTÜ KAÇAK DEFINE AVCISINI YAKALADI

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, kaçak define arayan B.S.’yi takibe aldı. B.S., bir kargo şubesinden paket aldıktan sonra dışarı çıkarken ekipler tarafından durduruldu.

PATLAYICI MADDE BULUNDU

Yapılan incelemede, paketin içinde 10 adet silindirik şekilde sarılmış toplamda 1 kilo 82 gram patlayıcı madde bulundu. Gözaltına alınan B.S., ifadesinde, Mazgirt ilçesinde define olduğunu düşündüğü bir kayayı patlatmak amacıyla Denizli’de bir sosyal medya sayfasından patlayıcı siparişi verdiğini, başka bir amacı olmadığını belirtti. Şüpheli, “Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi” suçundan işlem gördü.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖREVİNE VURGU

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile gerçekleştirdikleri “Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı”nda, Tunceli’nin huzurunu sağlamak için güvenlik güçlerinin 24 saat boyunca özveriyle görev yaptığını ifade etti. Tekbıyıkoğlu, KOM ekiplerinin B.S.’yi kargo şubesi önünde yakalayarak yaptığı başarılı operasyonla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 82 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli işlem başlatıldı.”