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Kaçan Penaltılar Fenerbahçe’ye Pahalıya Patladı

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FENERBAHÇE RANGERS’A ELENDİ

Fenerbahçe, 3-1’lik ilk maçın rövanşında Rangers’ı normal zaman ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertliler, penaltı atışları sonucunda rakibine 3-2 kaybetti ve Avrupa’ya veda etti.

PENALTI ATIŞLARINDAN KAYIP

Fenerbahçe’nin elinden kayıp giden gelirler de gün yüzüne çıktı. Rangers’a penaltılarla elenen Fenerbahçe, çeyrek finale yükselme fırsatını kaçırdığı için 2.5 milyon euro gelirden mahrum kaldı.

Takım, grup aşamasındaki galibiyetler, beraberlikler ve katılım payı sayesinde Avrupa Ligi’ni toplamda 16.4 milyon euro (651.5 milyon TL) gelirle tamamladı.

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