Kacır’dan Katar’da Bölgesel İş Birliği Vurgusu

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, günümüzün rekabetçi küresel ortamında bölgesel iş birliğinin önemi üzerine vurgu yaptı. Kacır, “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için teknoloji odaklı yaklaşımla iş birlikçi projeler hayati önem taşıyacak. Türkiye, ekonomik çıkarların ötesinde, tüm üye devletlerde iş birliğini geliştirmeye derinden kararlıdır. Biz sadece ortak değiliz; biz kardeşiz, eski dostuz, güzel ve bereketli bölgemizin koruyucularıyız. Bu büyük bağlar iş birliğimizi güçlendirmelidir.” diyerek bu konudaki kararlılığı dile getirdi. Bakan Kacır, Katar’da düzenlenen “Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı”na katıldı. Konuşmasında Türkiye’nin Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı kapsamında başlatılan çalışmalara olan bağlılığını ifade etti.

Kacır, Türkiye’nin “dirençli ve hızlı büyüyen ekonomisiyle” iş dostu politikalar sunduğunu belirtti. “Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesi içerisinde 1,3 milyar nüfusa ve toplam 28 trilyon GSYİH değerine sahip bir pazara kolay erişim imkânı sunuyor. AB ile Gümrük Birliği, Türkiye’de üretilen ürünlerin bu pazarlara gümrük vergisi olmadan girebilmesini sağlıyor.” diyen Kacır, Türkiye’de 83 binden fazla uluslararası şirketin aktif olduğunu açıkladı. Ayrıca, yüksek katma değerli ve teknolojik açıdan gelişmiş üretim konusundaki bağlılıklarının küresel rekabet gücünü artırdığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl toplam ihracatlarının yüzde 41’inin orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu belirtti.

Kacır, Türkiye’nin tarım alanındaki yeteneklerinin de önemine değinerek, “Türkiye, 2023 yılında toplam 68,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle Avrupa’da birinci sırada yer aldı.” dedi. İlaç sektörünün de dinamik olduğunu belirten Kacır, Türkiye’nin 169 ülkeye 12 binden fazla ürün ihraç ettiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin maden çeşitliliği bakımından 10. büyük ülke olduğunu ve 694 milyon ton rezervle dünyanın en büyük ikinci nadir toprak element rezervine sahip olduğunu söyledi. Kacır, “Kimya sanayi ithalatçısı olduğumuzu da unutmamak gerekir.” ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, “Endüstriyel Ortaklık Entegrasyonu, bölgemizin küresel rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynayacaktır. Teknolojik gelişmeler ve iş birliği, ekonomik büyümenin ve ortaklığımızın temel itici güçleridir.” diye konuştu. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için teknoloji odaklı projelerin önemini vurguladı. Kacır, dijital dönüşüm, yapay zeka ve diğer yeni gelişen alanların, tüm endüstriyel sektörlerde verimliliği artıracağını, maliyetleri düşüreceğini ve inovasyonu teşvik edeceğini belirtti.

Yapılan toplantıda, Türkiye ve Katar’ın Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklık’a katılma belgeleri imzalanarak iş birliğinin temeli atıldı. Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Endüstriyel Ortaklık, üye ülkeler arasında kaynakların ve endüstrilerin entegrasyonunu sağlayarak sanayi sektörlerini büyütmeyi hedefliyor. Bu ortaklık ile birlikte ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlanması amaçlanıyor.