Kademeli Doğalgaz Tarifesi Devreye Giriyor

ENERJİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında çarpıcı bir değişiklik yapıyor. Elektrikte uygulanan kademeli tarife sistemiyle birlikte, doğalgazda da yeni bir düzenleme devreye girecek. Bu değişiklikle, şehirlerin yıllık ortalama tüketimlerine göre tarife belirlenerek sosyal adalet sağlanacak ve enerji verimliliği artırılacak. Peki, bu sistem nasıl işleyecek? Hangi şehirler bu sistemden avantajlı çıkacak? İşte yanıtlar…

ŞEHİR BAZLI TARİFE SİSTEMİNE GEÇİŞ

Yeni uygulama ile Türkiye genelinde tek tip fiyatlandırma dönemi sona erecek. Her şehir, kendi yıllık doğalgaz tüketim ortalamasına göre sıralı bir fatura sistemine tabi olacak. Soğuk iklimli illerde yaşayanlar zor durumda kalmayacak, sıcak bölgelerde ise tüketim alışkanlıklarına göre adil bir dağılım hedeflenecek. Bakanlık, bu sistemle hem hane bütçelerini korumayı hem de enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

FAZLA TÜKETİMDE GERÇEK MALİYETLENME

Kademeli tarife sisteminde her il için belirli bir ortalama tüketim sınırı tespit edilecek. Bu sınırın altında kalan aboneler, mevcut devlet destekli fiyatlarla faturalandırılacak. Ancak bu sınırı aşanlar, doğalgazın gerçek maliyetini ödemek zorunda kalacak. Böylece tasarruf teşvik edilirken, sübvansiyonlar ihtiyaç sahibi hanelere yönlendirilecek.

KADAME ZAMANI DOĞALGAZDA DA GELİYOR

Bu yıl başında elektrikte kademeli tarife uygulaması başlamış ve yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan mesken aboneleri gerçek maliyetlerle faturalandırılmaya başlanmıştı. Şimdi ise bu mantık doğalgaz için de devreye giriyor. Bakanlık, bu adımla enerji politikalarında tutarlılık ve gerçekçilik sağlamak istiyor.

SOĞUK İLLER İÇİN DESTEK YERİNE ULAŞACAK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, sistemin detaylarını şu sözlerle açıkladı: “Soğuk illerdeki vatandaşların dezavantajlı duruma düşmemesi için şehir bazlı analizler yapıldı. Destekler, gerçekten ihtiyaç duyan hanelere ulaşacak.” Bu düzenleme, kış aylarının zorlu geçtiği bölgelerde önemli bir rahatlık sağlayacak.

İLLER ARASINDA TÜKETİM FARKLILIĞI

2023 verilerine göre, doğalgaz tüketiminde iller arasında önemli farklılıklar mevcut: En fazla tüketim yapan iller; Hakkari (1.401 m³), Erzurum (1.348 m³), Ardahan (1.317 m³). En az tüketim gerçekleştiren iller ise; Adana (521 m³), Osmaniye (527 m³), Mersin (531 m³) olarak sıralanıyor. Büyükşehirler arasında ise İstanbul (869 m³), Ankara (1.067 m³) ve İzmir (736 m³) yer alıyor. Bu veriler, yeni tarifelerin ana yapısını oluşturacak.

YENİ TARİFELER YIL SONUNDA UYGULAMAYA GİRECEK

Bakanlık, il bazlı tüketim analizlerini netleştirip kademeli tarife sistemine geçiş için son hazırlıkları yapıyor. Yeni uygulamanın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, faturalarında bu değişikliği kısa sürede hissetmeye başlayacak. Kademeli tarife sistemi, enerji sübvansiyonlarının doğru adreslere ulaşması, tüketimde verimliliğin artması ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturulması hedefleriyle önemli bir adım teşkil ediyor. Hem hane halkı hem de ülke ekonomisi için kritik bir gelişme gerçekleşiyor.