Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Beklentileri Artırdı

KADAMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNE YENİ UMUTLAR

Türkiye’de prim gün sayısını dolduramayan milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik düzenlemesine umutla bakıyor. Mart 2023’te gerçekleştirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emekli olma hakkı elde ederken, 1999 sonrası sigorta girişi olanlar bu haktan yararlanamadı. Şimdi ise prim gün şartını esnetecek olan kademeli emeklilik, yeniden gündeme gelmiş durumda. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TBMM’de ekonomik düzenlemelerin tartışıldığı bu dönemde, konunun Ankara’da öncelikli mesele haline geldiğini ifade ediyor. Bu düzenleme, prim gün eksikliğinden dolayı emeklilik hayali kuranlar için yeni bir fırsat sunabilir.

KADAMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Mevcut emeklilik sisteminde, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 7.200 prim günü şartı aranıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi ile bu şartların esnetilmesi veya kademeli bir geçiş sürecinin sağlanması bekleniyor. Karakaş, “Kademeli emeklilik konusu Türkiye’nin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. EYT 24 yıl süren tartışmaların ardından çözüme kavuştu, kademeli emeklilik ise sadece iki yıldır gündemde. Bu süreç de sonunda çözülecek” şeklinde açıklama yapıyor.

KADAMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN UYGULAMAYA GİREBİLİR?

İsa Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesi için kesin bir tarih veremiyor; ancak sürecin birkaç yıl daha sürebileceğini belirtiyor. Karakaş, “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir” diyerek, bekleyenlerin sabırlı olması gerektiğinin altını çiziyor.