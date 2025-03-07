Kademeli Emeklilik İçin Prim Gün Düzenlemesi

Türkiye’de prim gün sayısını tamamlayamayan pek çok vatandaş, kademeli emeklilik düzenlemesine umutla bakıyor. Mart 2023’te yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti ancak 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar bu imkandan faydalanamadı. Şimdi ise prim gün şartını esnetecek olan kademeli emeklilik yeniden gündeme geliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TBMM’de ekonomik düzenlemelerin görüşüldüğü süreçte bu konunun Ankara’da öncelikli bir mesele haline geldiğini ifade etti. Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği bu düzenleme, prim günü eksikliği sebebiyle emeklilik hayali kuranlar için yeni bir umut kapısı aralayabilir. Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler ve bilinmesi gereken detaylar da burada yer alıyor.

Kademeli Emeklilik Şartları Neler Olacak?

Mevcut sistemde erkekler için emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 7.200 prim günü gerekiyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi ile bu şartların esnetilmesi ya da kademe kademe geçiş sürecinin uygulanması bekleniyor. Karakaş, “Kademeli emeklilik konusu Türkiye’nin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. EYT 24 yıl süren tartışmaların ardından çözüme kavuşturuldu, kademeli emeklilik ise sadece iki yıldır gündemde. Bu süreç de sonunda çözülecek” dedi.

Kademeli Emeklilik Ne Zaman Gerçekleşebilir?

İsa Karakaş, düzenleme için net bir tarih vermese de sürecin birkaç yıl daha sürebileceğini belirtti. Karakaş, “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir” diyerek, bekleyenlerin sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı.