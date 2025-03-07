Kademeli Emeklilik Şartları ve Çıkış Tarihi

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN EMKLİLİK ŞARTLARI

Prim gün sayısını tamamlayamadığı için emekli olamayan vatandaşlar, kademeli emeklilik düzenlemesini dikkatle izliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında Mart 2023’te yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu ancak 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar bu imkandan faydalanamadı. Meclis’te ekonomik düzenlemeleri kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürerken, kademeli emeklilik konusu da yeniden gündeme geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konunun ciddi bir hareketlilik içerisinde olduğunu söylerken, “Ankara’nın öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi” dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ VE BEKLENTİLER

Kademeli emeklilik koşulları ne olabiliyor? Mevcut durumda erkekler için emeklilik şartları 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü olarak belirlenirken, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 7.200 prim günü gerekiyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi ile bu şartlarda esneklik sağlanması ya da kademeli bir geçiş sürecinin oluşturulması bekleniyor. Karakaş, kademeli emeklilik meselesinin Türkiye’nin en çok tartıştığı konulardan biri haline geldiğini belirtirken, “EYT 24 yıl süren tartışmaların ardından çözüme kavuştu, kademeli emeklilik ise sadece iki yıldır gündemde. Bu süreç de sonunda çözülecek” şeklinde ifade etti.

KADAMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Kademeli emeklilik düzenlemesi ne zaman hayata geçebilir? İsa Karakaş, bu konu için net bir tarih vermese de sürecin birkaç yıl daha devam edebileceğini ifade etti. Karakaş, “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir” diyerek bekleyenlerin sabırlı olması gerektiğini vurguladı.