Kadıköy’de 110 Bin TL’lik Mont Çalındı. Şüpheli Yakalandı

MODA CADDESİ’NDE MONT HIRSIZLIĞI

Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Moda Caddesi’ndeki bir mağazada hırsızlık olayı yaşandı. Mağazaya gelen şahıs, askıdaki montu inceledikten sonra alarak hızla uzaklaştı.

İŞ YERİ SAHİBİ POLİSE BAŞVURDU

Hırsızlığı fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını polise ileterek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Güven Timleri Amirliği ekipleri, detaylı inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Toplanan güvenlik kamerası görüntüleri ve sokak çalışmaları sonucunda hırsızlığı 35 yaşındaki Barış Ö.’nün gerçekleştirdiği belirlendi. Güven timleri, şüpheliyi yakalayarak İskele Polis Merkezi Amirliği’ne sevk etti.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİNDE 3 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan araştırmada, Barış Ö.’nün daha önce 3 farklı suçtan sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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