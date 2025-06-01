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Kadıköy’de Alevler İş Yerini Sardı

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YANGIN OLAYI OSMANAĞA MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Yangın Osmanağa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde patlak verdi. Elektronik eşya satışının yapıldığı bu iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan alevler, kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı fakat bu çabalar sonuç vermedi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Durumun ciddiyeti üzerine, ihbarlar yapıldı ve olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın anında çevrede bir panik durumu yaşanırken, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini aldı.

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