Kadıköy’de Bıçaklanan İtalyan Şefin Oğlu Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy içerisinde bulunan tarihi Salı pazarında gerçekleşti. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bir bisikletli grup ile tartışma yaşadı. Tartışma esnasında çevredeki kişiler duruma müdahale ederek grubu ayırdı. Bu durumun ardından Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak üzere bit pazarına yöneldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Pazarda alışveriş yaptığı sırada, tartıştığı gruba ait olduğu iddia edilen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanan Minguzzi, ağır yaralandı. Bu esnada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde yatan Minguzzi’ye tekme attı. Olayın yaşanmasının ardından, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine gönderildi.