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Kadıköy’de Boş Tribünler, Galibiyet Var!

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GOL ŞOKU VE İKİNCİ YARI TEPKİLERİ

Konyaspor, maça oldukça hızlı bir başlangıç yaptı ve henüz 4. dakikada Melih Bostan’ın bulduğu golle öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri’nin golleriyle maçı tamamen lehine çevirmeyi başardı.

JOSE MOURINHO’DAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, bir önceki hafta oynanan Hatayspor maçına kıyasla ilk 11’de 7 oyuncu değişikliği yaptı. Takımdan ayrılan Edin Dzeko ve Dusan Tadic forma giymezken, cezalı olan Mert Müldür de kadroda yer alamadı.

Maçın 75. dakikasında Amrabat’ın uzun pasına hareketlenen İrfan Can Kahveci, şutunu çekerek skoru eşitledi. Ardından 83. dakikada En-Nesyri, Fenerbahçe’nin galibiyetini getiren golü atarak maça damgasını vurdu.

TRİBÜNLERDEKİ DÜŞÜK İLGİ

Sezonun son maçı olan bu karşılaşmada Kadıköy tribünleri büyük oranda boş kaldı. Maç öncesi Ali Koç yönetimine yönelik istifa yürüyüşü düzenlenirken, taraftarların maç tanıtımına olan ilgisi oldukça düşük seviyede kaldı.

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