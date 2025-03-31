Kadıköy-Moda Tramvayı Seferleri Geçici Durdu

KAZA NEDENİYLE SEFERLER DURDURULDU

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, bir kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle seferlerine ara verdi. İstanbul’un T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, bu akşam saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası yüzünden seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, tramvay güzergahında bir kara yolu aracının karıştığı kaza nedeniyle hat trafiği aksadı.

KAZANIN DETAYLARI VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Kazanın, tramvay hattı ile kesişen bir noktada meydana geldiği ve en az bir özel aracın kazaya karıştığı öğrenildi. Olay yerine ulaşan trafik ve tramvay ekipleri, güvenlik incelemesi yaparken, seferlerin ne zaman yeniden başlayacağına dair henüz resmi bir bilgi verilmedi.