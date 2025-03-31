Kadıköy-Moda Tramvayı Seferleri Geçici Durduruldu

KAZA NEDENİYLE SEFERLER DURDURULDU

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, bir kara yolu aracının kaza yapması sonucunda seferlerine ara vermek zorunda kaldı. İstanbul’un nostaljik ulaşım hatlarından T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası nedeniyle seferlerini durdurdu.

GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ KAZA HAT TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tramvay güzergahı üzerinde bir kara yolu aracının kaza yapmasıyla hat trafiğinin aksadığı belirtildi. Kazanın, tramvay hattı ile kesişen bir noktada meydana geldiği ve en az bir özel aracın bu kazaya karıştığı öğrenildi.

SEFERLERİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Olay yerine ulaşan trafik ve tramvay ekipleri, güvenlik incelemesini gerçekleştirmekte. Ancak seferlerin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.