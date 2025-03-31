Kadın 18 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu

Araştırmacılar, felçli bireylerin zihnindeki kelimeleri seslendirebilen devrim niteliğinde bir cihaz geliştirdi. Uzmanlar, konuşma engeli olan insanlar için umut verici bir beyin-bilgisayar arayüzü ortaya çıkarmayı başardı. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmada, 18 yıl önce felç geçiren ve bu yüzden konuşma yetisini yitiren 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirilen bir implant ile zihnindeki kelimelerin gerçek zamanlı olarak sese dönüştüğü açıklandı. Sistemin, hastanın beyninin konuşma ile ilgili bölümlerine yerleştirilmiş 128 elektrot sayesinde nöral sinyalleri algıladığı ve bu sinyalleri, hastanın felçten önceki ses kayıtlarıyla eğitilmiş yapay zeka algoritmaları ile sese dönüştürdüğü belirtildi. Denemeler esnasında hasta ‘su’ ve ‘iyi’ gibi basit ifadeleri zihninde canlandırdığında, sistem bu düşünceleri yüzde 75 doğruluk oranıyla seslendirebildi.

GELİŞMELERİN POTANSİYELİ

Araştırma grubunun lideri Dr. Edward Chang “Bu teknoloji, beyin hasarı yaşayan bireyler için iletişim imkânlarını yeniden açma potansiyeli taşıyor” diye ifade etti. Fakat uzmanlar, bu sistemin henüz başlangıç aşamalarında bulunduğunu ve daha karmaşık cümleleri çözme noktasında sınırlamaları olduğunu vurguladı.