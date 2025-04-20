Kadın Basketbolunda Şampiyon Fenerbahçe

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE FİNAL KARŞILAŞMASI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabaka, Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve konuk takım Fenerbahçe maçtan 79-78’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, final serisini 3-0’la tamamlayarak şampiyonluğu elde etti.

İlk çeyrekte her iki takım karşılıklı sayılar buldu ve bu periyot 22-22’lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte ise Mersin ekibi Rupert ve McCovan ile pota altında etkili bir oyun sergileyerek, soyunma odasına 46-45 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında rakibi karşısında 55-54 önde giden Mersin, Fenerbahçe’nin oyunu bırakmadığı bu süreçte, McBride’la skora katkı sağlayarak son periyot öncesinde 62-61’lik avantajı yakaladı.

Maçın bitimine 10 saniye kala Mersin ekibi skoru 78-77’ye getirse de, Fenerbahçe son saniyelerde Emma Meesseman’ın kaydettiği sayıyla 79-78’lik galibiyeti elde etti.