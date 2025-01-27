Kadın Girişimcilere Alarko’dan Hibe Desteği

GİRİŞİM ÖNCÜLERİ PROGRAMI’NDA KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖDÜLLER DAĞITILDI

Alarko Holding ve Habitat Derneği iş birliği ilə yürütülen Girişim Öncüleri Programı çerçevesinde, farklı alanlardaki yaratıcı iş fikirleri ve girişimleri ile hibe desteği kazanan kadın girişimcilere ödülleri verildi. Ödül töreni, Alarko’nun Ortaköy’deki Holding Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programın ikinci yılında iş ve STK alanında profesyonellerden oluşan jüri değerlendirmesi sonrası hibe desteği almaya hak kazanan 12 girişim ödüllendirildi. Bu girişimler, İstanbul, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Ankara ve Rize merkezli olup iklim, makine, teknoloji, ortopedi, sağlık, tarım/gıda, anne-bebek bakımı ve geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösteriyor.

İKİNCİ YILDA 1700 KADIN GİRİŞİMCİ EĞİTİM ALDI

Girişim Öncüleri Programı bu yıl üçüncü yılına giriyor. Şimdiye kadar 1700 kadın girişimci, dijital pazarlama, markalaşma, tasarım odaklı düşünme ve finansal okuryazarlık gibi altı konu başlığında toplam 220 saat eğitim aldı. Program mentorluk imkânı da sunarak girişimci kadınların işlerini büyütmeye, operasyonel süreçlerini iyileştirmeye ve markalarını güçlendirmeye yardımcı oluyor. İlk iki yıla dair sosyal etki raporlarında programın sosyal geri dönüşü 2.77 gibi yüksek bir skor elde etti. 2025 yılında başlayacak yeni dönemde eğitim başlıklarının artırılması ve deneyim paylaşım platformlarıyla projenin etkisinin genişletilmesi planlanıyor.

İZZET GARIH: “GİRİŞİMCİLİK ŞİRKETLERİN HAYAT DÖNGÜLERİ İÇİN TEMEL BİR UNSURDUR”

Ödül töreninde konuşma yapan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, şirketlerin hayat döngülerine vurgu yaparak, “Şirketlerin hayat döngüleri girişimcilikle başlar. Olgunluk dönemine geçebilmek için iş idaresi, prosedürler, finansal yetkinlikler ve nakit yönetimi büyük önem taşır. Hedef odaklı ve çalışkan bir ekibe sahip olmak da en az bunlar kadar önemlidir” dedi. Ayrıca, sosyal ve girişimci kadroların çeşitliliği konusuna dikkat çekti.

LEYLA ALATON: “GİRİŞİMCİLİK AZİM VE İSTEKTEN GEÇER”

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, etkinlikte ilham veren bir konuşma yaptı. Zorlukların kadın girişimcileri yıldırmaması gerektiğini ifade eden Alaton, “Girişimcilik kolay değil. Ancak karşılaşacağınız engellerin hiçbiri aklınızdan ve azminizden daha büyük değil” şeklinde konuştu. Girişim Öncüleri gibi programların kadınlara eğitim ve mentorluk desteği sağladığını belirtti ve cesaretin en önemli faktör olduğunu vurguladı.

ÜMİT NURİ YILDIZ: “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, kadınların iş hayatına katılımının ekonomik büyüme açısından önemine değinerek, “Türkiye ekonomisinde kadın gücünün ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel üretime eşit şekilde dahil olması, adil ve sürdürülebilir bir gelecek için önem taşır” dedi. Araştırmaların kadınların daha fazla yer aldığı şirketlerde karlılık ve inovasyonun arttığını gösterdiğini belirtti.

BORA CALDU: “DAHA BÜYÜK HEDEFLERLE YOL ALIYORUZ”

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da Girişim Öncüleri Programı’nın kadın girişimciliği için yarattığı faydaya dikkat çekti. “Girişim Öncüleri programımızın üçüncü yılına daha büyük hedeflerle giriyoruz” diyerek, kadın girişimcilerin çeşitli sektörlere yayılmasını ve başarı öykülerini vurguladı.

GİRİŞİM ÖNCÜLERİ PROGRAMI KAZANAN KADIN GİRİŞİMCİLER

Gizem Uysal (İstanbul) – HELİOS: Küresel ısınmayı yavaşlatmak için iklim çözümleri geliştiriyor.

İlknur Kayıkçı (Hatay) – FULL Ortopedi: Ortopedik sorunlar için özel çözümler sunuyor.

Özge Kartal (İstanbul) – Özge Makine: Fason ve talaşlı imalat yapıyor.

Edanur Erçetin (İstanbul) – Lingify: Afazili bireylere destek sağlayan dijital çözümler sunuyor.

Betül Karaca (İstanbul) – Factory Of Us: Geri dönüşümlü mobilyalar üretiyor.

Aybüke Muratoğlu (Ankara-Manisa) – Rainy: Zeytin yetiştiriciliği ile hediyelik ürünler sunuyor.

Elif Çatıkkaş (İstanbul) – Kokopelli Şehirde: Sürdürülebilir şehirler yaratmayı hedefliyor.

Esra Karakış (İstanbul) – Mumsy Natural: Bebek bakım ürünleri sunuyor.

Nurcan Bozkurt (Diyarbakır) – CIABO: Doğal ve sağlıklı ürünler üretiyor.

Seda Mahmutoğlu (Rize) – Mora Dükkân: Geleneksel örücülüğü günümüz anlayışıyla sunuyor.

Emine Yılmaz (Denizli) – Çal Kadın Kooperatifi: Kadınların güçlenmesine destek oluyor.

Aslı Akçay (Hatay) – Derin Hobi ve Organizasyon: Hobi ve organizasyonda umut verici projeler geliştiriyor.