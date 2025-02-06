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Spor

Kadın Milli Takımı İzlanda’yı Ağırlıyor

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AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİNDE MAÇ HEYECANI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nun beşinci karşılaşmasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Kocaeli’deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek ve saat 19.00’da başlayacak.

MÜSABAKA CANLI YAYINDA

Bu heyecan dolu mücadele, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek. İzlanda ile yapılan bu karşılaşma, elemelerdeki önemli adımlardan biri olma özelliği taşıyor. Kadın basketbolunda uluslararası başarıyı hedefleyen A milli takım, bu maçta güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

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