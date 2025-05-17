Kadın Şüpheli Erkek Kılığına Girdi!

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan’da iş adamı H.S.’ye ait bir otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlanıyor. Bu olay sonrasında polis, iş adamının telefonuna yurt dışından atılan bir mesajda “Babanın bize vergi borcu var” denilerek tehdit elde edildiğini belirliyor.

ŞÜPHELİYİ BELİRLEME ÇABALARI

Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya dair yaptıkları araştırmalarda, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşırken, şüphelinin üzerindeki eşofman ve mont nedeniyle erkek olduğuna dair bir izlenim edindiler. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği bir noktadan bir apartmanın girişine girerek kayboldu.

KİŞİSEL DEĞİŞİMİ

Kısa bir süre sonra apartmandan çıkan kişinin kadın olduğu ve değişiklik yaparak mini etek giyindiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kıyafet değişikliğini yapan kadının ayakkabılarının aynı olduğu belirlendi. Şüpheli, kırmızı renkli bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

GÖZALTI VE SORGULAMA

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu tespit etti. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadının bırakıldığı yeri polise aktardı. Bu bilgiler doğrultusunda polis, şüphelinin kimliğini belirleyerek E.T. adındaki kişiyi gözaltına aldı ve Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

TETİKÇİLİK İDDİALARI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan E.T.’nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde, tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmalar bulundu. Mesajlarda, “Sende mi tetikçi oldun” şeklinde ibareler dikkat çekiyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.