Kadın Tetikçi Kılığı Değiştirdi! Otomobili Kurşunladı

İSTANBUL’DA KURŞUNLAMA OLAYI VE TUTUKLAMA

İstanbul Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi’nde 27 Nisan’da iş adamı H.S.’ye ait otomobil kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmada, iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından gelen bir mesajla “Babanın bize vergi borcu var” şeklinde tehdit edildiğini belirledi.

KAMERALARDAN YAKALANMA ANLARI

Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. İlk aşamada erkek olduğu düşünülen şüpheli, sokakta kaçarken kayıtlara geçti. Fakat, kameraların görmediği bir noktada bir apartmana girerek izini kaybettirdi.

KADIN OLDUĞU ANLAŞILDI

Bir süre sonra binadan çıkan kişinin aslında kadın olduğu ve kıyafet değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafet değiştirip çıkan kadının ayakkabılarının sahadaki izleriyle aynı olduğu tespit edildi. Şüpheli, o sırada kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu saptadı. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadının bırakıldığı yeri polise bildirdi. Polis, bu bölgede teknik ve fiziki takiple şüphelinin kimliğini belirleyerek E.T. adlı kişiyi gözaltına aldı ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Gasp Büro Amirliği’nde sorgulanan E.T., suçlamaları reddetti. Ancak, şüphelinin cep telefonunda yapılan inceleme, tetikçi olduğunu gösteren yazışmalar ortaya çıkardı. Mesajlarda “Sende mi tetikçi oldun” gibi ifadeler yer aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.