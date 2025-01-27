Kadın Vatman Ülkü’nün Hayali Gerçekleşti

YENİ BİR HAYATIN BAŞLANGICI

Bursa’da, her gün işe ve eve gitmek amacıyla kullandığı metro yolculukları sırasında vatman olma hayaline kapılan Ülkü Ceylan (37), eşi Musa Ceylan’ın (41) yönlendirmesiyle 6 ay süren eğitim sürecini tamamlayıp, BursaRay’ın vatman koltuğuna oturdu. Her zaman yanındakilerden destek gören Ceylan, “Beni tren sürerken gören kadınlar, elleriyle kalp işareti yapıyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor” dedi. İki çocuk annesi olan Ceylan, günlük metro yolculuklarında ilk vagonda oturup, vatman kabinini merakla izlemeye başladı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ülkü Ceylan, bu süreçte eşinin, “BURULAŞ, kadın tren sürücüsü ve otobüs şoförü alımı yapıyor” ilanını görmesiyle cesaret aldı. Halkla ilişkiler alanında görev yaptığı işinden istifa eden Ceylan, hayalinin peşinden koşarak 6 ay önceki eğitimlerini tamamlayarak BursaRay’ın vatmanı oldu. Ceylan, günde 6 saat iki vardiya halinde sürüş yaparak, günde binlerce Bursalıyı sevdiklerine ulaştırıyor. İşinden sonra, evine dönmek için sabırsızlanan çocukları Selahattin (10) ve Mihray’la vakit geçiriyor.

GÜÇLÜ BİR İNANIŞ

Ülkü Ceylan, bu mesleği seveceğine dair başlarda hiç düşünmediğini ifade ederek, “Ben ve ailem genellikle metro kullanıyoruz. Trene karşı büyük bir ilgim vardı. Bir gün eşim bana BURULAŞ’ın bayan vatman aldığını söyledi. Başvurdum ama gerçekten vatman olacağıma ihtimal bile vermemiştim. İşimi gerçekten çok seviyorum. Çalıştığımız saatlerde yoğunluk olabiliyor, o zamanlar stres yaşayabiliyoruz” diye belirtti.

DESTEK VE MOTİVASYON

Ceylan, kadın vatmanların sayısının az olduğuna dikkat çekerek, yolcuların dikkatini çektiğini belirtti. “Şu ana dek yolcularımla sorun yaşamadım. Her sabah işe mutlu ve gülümseyerek geliyorum. Beni tren sürerken gören kadınlar, elleriyle kalp işareti yapıp, ‘Çok güzel’ diyorlar. Bu benim için çok keyif verici,” dedi. Ceylan, mesleğinin getirdikleriyle birlikte motivasyon bulmaya devam ediyor.