Kadına Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu

BEYOĞLU’NDA SOKAKTA KADINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN YABANCI UYRUKLU KİŞİYE MÜDAHALE

Beyoğlu’nda bir yabancı uyruklu kişinin sokakta kadına şiddet uyguladığı iddia edildi. Olay yerine gelen bekçi, şüpheliye müdahale etti.

BEKÇİNİN MÜDAHALESİ SONUCU YARALANMA

Bekçinin müdahalesi sırasında yabancı uyruklu kişi silahla bacağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Kadına şiddet iddiası ve bekçinin müdahalesiyle ilgili tüm detaylar araştırılıyor.

YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİNİN SAĞLIK DURUMU

Silahla bacağından yaralanan yabancı uyruklu şüphelinin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Tedavisinin devam ettiği bildirildi.