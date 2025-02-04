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Kadının Market Çıkışı Olay Yarattı

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde yer alan Kim Market’te meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, alışverişini tamamlayarak ürünlerin bedelini ödedi. Marketten çıktıktan sonra tekrar giriş kapısından içeri girdiğinde, ortam bir anda tansiyon buldu.

İKİNCİ GİRİŞ VE TEPKİLER

Market çalışanları, kadının sırtında taşıdığı poşetteki ürünlerin fişini kontrol etmek istediklerinde, hırsızlık olabileceğinden endişe duydular. Bu durum karşısında kadın, “Ben hırsız mıyım?” diyerek çığlık atmaya başladı ve sinir krizi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yatıştırmaya çalıştı.

ESNAFIN TEPKİSİ

Bölgede esnaflık yapan bir erkek, market çalışanlarının kadına yönelik tutumlarına karşı çıkarak, onlarla tartışmaya başladı. Olayın detaylı anları, dakikalarca süren bir mücadelenin ardından kameralar tarafından kaydedildi.

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