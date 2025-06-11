Kadınlar Arasındaki Kavga Nedeniyle Bıçaklandı

OLAYIN GİDİŞATI VE KAVGA NEDENİ

Adıyaman kent merkezinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadın grubu arasında bir tartışma başladı. Kısa sürede tırmanan tartışma, çevredeki kişilerin müdahalesine rağmen bir kavgaya dönüştü.

VATANDAŞ BIÇAKLANDI

Kavgayı sona erdirmek isteyen A.A. isimli bir vatandaş, tartışmaya karışan kadınlardan biri olan F.A. tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesiyle yaralanan A.A., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.A.’nın tedavi süreci devam ediyor. Bu arada, polis ekipleri olaya karışan F.A.’yı olay yerinde gözaltına aldı ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam ediyor.