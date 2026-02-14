Kadınlar İçin Emeklilik ve Destek Teklifi Açıklandı

kadinlar-icin-emeklilik-ve-destek-teklifi-aciklandi

Teklifin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin kadınların ekonomik ve sosyal destek alması ile mümkün olduğuna vurgu yapıldığı bildiriliyor.

KADINLARA YARDIM AĞI SUNULUYOR

Teklif, çocuk yardımı miktarlarının artırılması ve “annelik desteği” kapsamında yeni düzenlemeleri de içeriyor.

DESTEK ÖDEMELERİ 18 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Türk vatandaşlığını taşıyan annelere, çocukları 18 yaşına gelene kadar her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri kadar destek ödemesi yapılması öngörülüyor.

BÜYÜK İŞ YERLERİNE ÇOCUK BAKIMI ZORUNLULUĞU

Öneride, 100 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler için çocuk bakımevi açma zorunluluğu getirilirken, bu işletmelerde çalışan ebeveynlerin çocuklarının bu hizmetten ücretsiz yararlanabilmelerine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Hiçbir Ülkeye Faydası Olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Münih konferansında bölgesel istikrar ve diplomasi üzerinde durarak, savaşın getirilerinin olmadığını vurguladı ve sorunların dış müdahale olmadan çözülebileceğini ifade etti.
Gündem

Terim’den Çarpıcı Açıklama: Her Şeye Hazırlıklı Olun

Fatih Terim, sosyal medya videisinde "Çok yakında" mesajıyla dikkat çekerek, bazı kişilere önemli hatırlatmalarda bulunacağını duyurdu.
Gündem

Kocaeli İhracatıyla Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın 25 milyar dolar olduğunu, bunun çoğunun altın ithalatından kaynaklandığını açıkladı. Altın hariç cari açığın ise milli gelire oranı yüzde 1,3-1,4 seviyesine düştü.
Gündem

Seyahat Desteğinde Önemli Artış Gerçekleşti

Ücretsiz seyahat desteği, resmi düzenlemeyle toplu taşıma esnafına sağlanan gelir desteğini yüzde 30 artırarak İstanbul ve Ankara'da araç başına ödemeyi 8 bin 73 TL'ye yükseltti.
Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki şeffaflığı sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmazlar için zorunlu hale getiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.