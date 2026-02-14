Kadınlar İçin Emeklilik ve Destek Teklifi Açıklandı

Teklifin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin kadınların ekonomik ve sosyal destek alması ile mümkün olduğuna vurgu yapıldığı bildiriliyor.

KADINLARA YARDIM AĞI SUNULUYOR

Teklif, çocuk yardımı miktarlarının artırılması ve “annelik desteği” kapsamında yeni düzenlemeleri de içeriyor.

DESTEK ÖDEMELERİ 18 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Türk vatandaşlığını taşıyan annelere, çocukları 18 yaşına gelene kadar her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri kadar destek ödemesi yapılması öngörülüyor.

BÜYÜK İŞ YERLERİNE ÇOCUK BAKIMI ZORUNLULUĞU

Öneride, 100 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler için çocuk bakımevi açma zorunluluğu getirilirken, bu işletmelerde çalışan ebeveynlerin çocuklarının bu hizmetten ücretsiz yararlanabilmelerine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.