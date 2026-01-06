Kadir İnanır’a Ziyaret: Canan Kaftancıoğlu Destekte Bulundu

kadir-inanir-a-ziyaret-canan-kaftancioglu-destekte-bulundu

KADİR İNANIR’DAN GELEN GÜNCEL HABER

Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kadir İnanır, 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından geçtiğimiz yıl 2024’te taburcu oldu. Tedavi süreci devam eden İnanır, sağlığına kavuşma yolunda ilerliyor.

ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Son olarak Canan Kaftancıoğlu, İnanır’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kadir İnanır ile birlikte bir fotoğraf çeken Kaftancıoğlu, paylaşımında “Kadir İnanır’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır.” sözlerini kullandı.

FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kadir İnanır, geçen temmuz ayında akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle başka bir hastaneye yatırıldı. Uzun bir süre boyunca fizik tedavi süreci devam eden İnanır’a bu dönemde pek çok ünlü ismin desteği sürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.