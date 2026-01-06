Kadir İnanır’a Ziyaret: Canan Kaftancıoğlu Destekte Bulundu

KADİR İNANIR’DAN GELEN GÜNCEL HABER

Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kadir İnanır, 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından geçtiğimiz yıl 2024’te taburcu oldu. Tedavi süreci devam eden İnanır, sağlığına kavuşma yolunda ilerliyor.

ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Son olarak Canan Kaftancıoğlu, İnanır’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kadir İnanır ile birlikte bir fotoğraf çeken Kaftancıoğlu, paylaşımında “Kadir İnanır’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır.” sözlerini kullandı.

FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kadir İnanır, geçen temmuz ayında akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle başka bir hastaneye yatırıldı. Uzun bir süre boyunca fizik tedavi süreci devam eden İnanır’a bu dönemde pek çok ünlü ismin desteği sürüyor.