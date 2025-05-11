Kadir İnanır’ın Son Hali Mikrofonu

SON DURUMU VE SAĞLIK SÜRECİ

Kadir İnanır, evinde dinlenirken dostları tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. 24 Mart 2024’te İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Yapılan operasyon sonrasında tedbir amaçlı entübe edildi. İnanır’ın tedavi sürecinin uygun gitmesi üzerine, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarıldı ve 4 Nisan’da taburcu oldu.

SAĞLIĞA KAVUŞTUKTAN SONRA DOSTLARIYLA BULUŞTU

75 yaşındaki sanatçı, sağlığına kavuşmasının ardından fizik tedavi sürecine başladı. Eski CHP Ankara milletvekili Levent Gök, İnanır’ı evinde ziyaret etti. Gök, İnanır ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim.” şeklinde bir not ekledi.

KİLO KAYBI GÜNDEM OLDU

Usta oyuncunun son durumu merak konusu olurken, verdiği kilolar da dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Çok zayıflamış” şeklinde yorumlar yaptı.

GEÇEN YILKİ İDDİALARDAN SONRA GELEN AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında, Kadir İnanır’ın akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve felç geçirdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, bu söylentileri yalanlayarak açıklamalarda bulundu. Kural, “Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşandı. Ancak Kadir’in içindeki yaşama tutkusu, bütün zorlukları aşmada hep güçlü oldu. Niteliksiz kanalların yalanlarına kulak asmamanızı rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.