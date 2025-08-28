Gündem

Kafede Silahlı Saldırı; Başkan Hayatını Kaybetti

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve kısa sürede bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığı tespit edildi ve hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ne yazık ki Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için araştırma başlattı. Olayı gören Bekir Kaya, “Arkadaşlarımla birlikte kafede oturuyordum. Lavabo için kalktım. O sırada kafede maç özeti izleniyordu ve ben de ona dalmıştım. Hiçbir tartışma yaşanmamıştı. Birden, genç orta yaşlarda bir kişi yanındaki birine silah doğrultarak ateş etti. O anda herkes kaçmaya başlayınca ben de yere yattım” diye konuştu.

