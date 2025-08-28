Kafede Silahlı Saldırı! Tuncay Meriç Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede oturmakta olan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıya maruz kaldı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı durumuyla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN İNCELEMELERİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki kafede gerçekleşti. Kafede bulunan Tuncay Meriç, bilinmeyen bir saldırgan tarafından hedef alındı. Sağlık ekipleri geldiğinde, Meriç’in başından vurulmuş olup ağır yaralı olduğu belirlendi ve hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere incelemeler yaparak çalışma başlattı.

ŞAHİT AÇIKLAMALARI

Olayı gören tanıklardan Bekir Kaya, “Arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede bir maç özeti izleniyordu. Tam da ona dalmıştım. Hiçbir tartışma olmadan, genç orta yaşlarda bir kişi yanındaki kişiye silah doğrultarak ateş etti. O anda herkes kaçıştığı için ben de tam olarak görmedim. Ben de yere yattım” ifadelerini kullandı.