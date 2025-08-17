Kağıthane’de İki Silahlı Saldırı Gerçekleşti

KAĞITHANE’DE SİLAHLI SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

Kağıthane’de gün arayla iki kez silahlı saldırı olayı yaşandı. İlk saldırı Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kask takan bir şüpheli, kuyumcuya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün, yaya olarak kuyumcunun önüne gelen bir kişi, motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ile B.K. isimli kadına ateş açtı. Bu saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi Duygu G. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Saldırılar üzerine çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hem geriye hem de ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldığı ev tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 14 yaşındaki M.K. ve A.D.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

Piyasa Değeri 3 Milyon Lira

Gözaltına alınan iki şüpheli, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte emniyete götürüldü. Yapılan değerlendirmelere göre, bu uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi. Haklarında “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki şüphelilere, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

BİR BAŞKA SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının daha önce 3 kez daha kurşunlandığı ve bu olayları gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanma grubu olan eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak gerçekleştirilmiş olabileceği ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN GÖRÜŞMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Özkan G.’nin kendilerine, “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım” şeklinde sözler söylediği öğrenildi. Kuyumcunun dükkanına çok sayıda kurşunun isabet etmesi dikkat çekti.