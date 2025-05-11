Kağıthane’de Minibüs Yayalara Çarptı

KAZA ANINI İÇİNDE SÜRÜCÜNÜN HAKİMİYETİ KAYBETMESİ

Ayazma Caddesi’nde, sürücü Osman K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen minibüs kazası, yayaların olduğu kaldırıma dalmasıyla sonuçlandı. Freni boşalan minibüs, park halindeki bir araca çarparak durabildi. Olayı görenlerin yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

AĞIR YARALILAR VE HAYATINI KAYBEDENLER

Ekipler, olay yerinde yaptıkları kontrollerde, kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö. (44), Ayşegül S. (52) ve H.Ç.Ö. (9) isimli kişilerin ağır yaralandığını tespit etti. Maalesef, Mesut Kılıç (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı zamanda sürücü Osman K. da yaralar aldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden Mesut Kılıç’ın cenazesi, polis ekiplerinin olay bölgesindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma sürecini başlattı.