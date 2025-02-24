Kağızman Belediyesine Kayyum Atandı

KARS’TA KAYYUM ATANMASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Kars’ın Kağızman ilçesinde, Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi sonrası belediyeye kayyum atandı. Bu kararın uygulamasıyla birlikte Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, belediye başkanlığı görevine getirildi.

Kayyum atanmasına karşı olan DEM Parti milletvekili Nejla Demir, seçilmiş bir belediye başkanının yerine kayyum atanmasını halkın iradesine müdahale saydığını ifade etti. Parti yetkilileri, belediyelere kayyum atanmasını “demokratik değerlere aykırı” bir uygulama olarak değerlendirdi ve bu kararın geri alınmasını talep etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Alkan’ın mahkeme kararıyla hüküm giymesi sonucu belediye başkanlığı görevini sürdüremeyeceği üzerinde durdu. Bakanlık, kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması amacıyla kayyum atanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.