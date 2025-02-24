Kağızman Belediyesine Kayyum Atandı: DEM’den Tepki

KARS’TA BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Kars’ın Kağızman ilçesinde, Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının akabinde belediyeye kayyum atandı. Bu gelişmeyle birlikte Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, belediye başkanlığı görevine tayin edildi.

Kayyum kararına karşı çıkan DEM Parti milletvekili Nejla Demir, seçilmiş bir belediye başkanının yerine kayyum atanmasının halkın iradesine müdahale olduğunu ifade ediyor. Parti yetkilileri, belediyelere kayyum atanmasını “demokratik değerlere aykırı” olarak değerlendirip, bu kararın geri alınması gerektiğini talep ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Alkan’ın mahkeme kararıyla hüküm giymesi dolayısıyla belediye başkanlığı görevini sürdüremeyeceği belirtildi, ayrıca kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için kayyum atanmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.