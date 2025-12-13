Kahramanmaraş Barosu’ndan 11. Yargı Paketi Uyarısı

TBMM Adalet Komisyonu’nda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilmesi sonrasında, teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması planlanıyor. Bölge baro başkanlarının ardından Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Kaan Kır, 11. Yargı Paketi hakkında değerlendirmelerini paylaştı.

DEPREMLERİN GÖLGESİNDE KALAN MAĞDURİYETLER

Kır, yaptığı değerlendirmede 6 Şubat’taki depremlerin büyük bir doğal afetten öte, binlerce vatandaşın ihmaller sonucu yaşamını yitirdiği derin bir toplumsal travma olduğunu belirtti. “Depremlerde hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısı hala tazeyken, devam eden ceza soruşturmalarında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın adalet beklentisi de bizim için son derece önemlidir,” şeklinde ifade etti. 11. Yargı Paketi kapsamında infaz rejimine dair getirilen düzenlemelerin, deprem kaynaklı ceza davalarını etkileyebileceği konusundaki tartışmaların toplumda kaygı yarattığını vurguladı.

TELAFİSİ GÜÇ YARALAR AÇILACAK

Kır, depremle ilgili ceza soruşturmalarında ele alınan fiillerin basit bir taksirle değerlendirilemeyecek kadar ağır sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Yıkılan binalar, eksik denetimler, kuralların ihlali ve yapılan usulsüzlüklerin hem binlerce insanın hayatına mal olduğunu hem de mağdurlarda derin bir adalet beklentisi oluşturduğunu ifade etti. Deprem dosyalarının genel indirim veya infaz kolaylığı düzenlemesiyle aynı kapsamda ele alınmasının, kamu vicdanında telafisi güç yaralara yol açacağını belirtti.

CEMALET DUYGUSUNU ZEDELİYOR

Deprem suçlarının, genel indirim ve infaz kolaylıklarının gölgesinde bırakılmaması gerektiğini savunan Kır, devam eden soruşturma ve davalarda cezasızlık algısı yaratacak her tür düzenlemenin toplumun adalet duygusunu zedeleyeceğini söyledi. “Bu dosyalar yalnızca hukuki süreçlerden ibaret değildir; yıkılan hayatların, eksilen ailelerin, yarım kalan umutların temsilidir,” şeklindeki görüşünü paylaştı. Baroların asli görevinin, mağdurların sesi olmak ve adaletin zayıflamasına yol açabilecek düzenlemelere karşı kamuoyunu uyarmak olduğunu dile getirdi.

HUKUK DEVLETİNİN ZORUNLULUĞU

Kır, 11. Yargı Paketi görüşülürken deprem kaynaklı ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarının infaz indirimleri ve erken salıverme düzenlemelerinin dışında bırakılması gerektiğini vurguladı. “Hukuk devleti, hesap verebilirlik ve toplumsal güven için bu zorunludur,” diyerek, depremde kaybedilen tüm vatandaşları rahmetle andığını ve hem depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının hem de devam eden soruşturmalarda mağduriyet yaşayan vatandaşların adalet mücadelesinde yanlarında olmayı kamuoyuna saygıyla duyurdu.