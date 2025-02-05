Kahramanmaraş Depremi Anmasında Duygusal Anlar Yaşandı

DEPREMZEDELER ANMA ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sırasında hayatını kaybedenler için anma etkinliği gerçekleştirildi. Osman Sayın Spor Salonu önünde bir araya gelen depremzedeler, “unutmadık” ve “saygı ve özlemle anıyoruz” yazılı dövizleri sererek üzerine karanfil bıraktı. Etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi ve yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler duygularını dile getirdi. Asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asıldığı alanda, deprem anlarını yansıtan görüntüler de gösterildi.

EBRAR SİTESİ’NDEN YANGIN BAŞINDA NÖBET

Ebrar Sitesi’nde 12 bloğun yıkılmasının ardından burada inşa edilen konutların önüne gelen aileler, ateş başında nöbet tutarak sevdiklerini andı. Ayrıca, depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı’na giderek kabir ziyaretinde bulunmayı ihmal etmedi.

İKRAMLARLA DOLU BİR GÜN

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda, depremzedelere çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay gibi ikramlar yapıldı. Bu etkinlikler, hem acıları paylaşmak hem de kayıpları anmak için bir araya gelme fırsatı sundu.