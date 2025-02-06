Kahramanmaraş Depremleri: Yeni Faylar Gündemde

6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDEKİ DEPREMLER

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem, ülkemiz üzerinde büyük bir etki yarattı. Bu yıkıcı sarsıntının etkisi henüz geçmemişken, dokuz saat sonra yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti. Bu iki büyük felaket, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ gibi toplamda 11 ili derinden etkiledi.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE YAS İLANI

Olayın ardından depremin meydana geldiği bölgelerde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Hayatını kaybedenler için ise yedi gün ulusal yas kararı alındı. Uluslararası yardımlar çağrıları yapıldı ve birçok ülkeden gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye yönlendirildi.

DEPREM SONUCU RAKAMLAR

Resmî verilere göre, bu depremler sonucunda en az 50 bin 783 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve 122 binden fazla kişi yaralandı. Bu büyük felaket, ülkemizin birçok bölgesinde derin yaralar açtı ve toplum üzerinde kalıcı etkiler bıraktı.