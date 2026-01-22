Kahramanmaraş’ta Bebeğe Uygulanan Hemşire Şiddeti Gündemde

kahramanmaras-ta-bebege-uygulanan-hemsire-siddeti-gundemde

KAHRAMANMARAŞ’TA ŞİDDETE MARUZ KALAN BEBEK İDDİALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kahramanmaraş’ta Deniz Esin Bozoklar isimli bebeğin (5) henüz 5 günlükken hemşire tarafından maruz kaldığı öne sürülen şiddet olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri basına sızdı. Olayla ilgili olarak 3 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin, bebeğin başına defalarca vurduğu, bacağını sıktığı ve müdahaleden sonra sol bacağının hareketsiz kaldığı anlar görüntülere yansıdı.

ŞİDDETİN AÇIK DELİLLERİ VAR

Bebekte yaşanan travmanın ardından ailenin avukatı Bolat, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu ve “Bu açıkça vahşet, eziyet ve işkencedir” dedi. Olaya ilişkin yürütülen hukuki süreçte henüz net bir sonuç elde edilmediği bilgisi paylaşıldı. Bu korkunç olay, medyada geniş yankı bulurken, durumun adli mercilerce araştırılmaya devam ettiği bildirildi.

