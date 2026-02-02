Kahramanmaraş’ta Bebeklere Şiddet Davasında Yeni Gelişmeler

Kahramanmaraş’ta yaşanan bir skandal olaya ilişkin yeni gelişmeler meydana geldi. Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğması nedeniyle kuvöze alınmıştı.

ŞİDDET OLAYI GÖRÜNTÜLENDİ

26 Mayıs 2021 tarihinde, yenidoğan servisinde görevli hemşire H.D.B., Deniz Esin Bozoklar’dan kan alma işlemi gerçekleştirmeye çalıştığı sırada bebek huysuzlandı. Bu durum üzerine hemşire H.D.B., bebek Bozoklar’ın başına defalarca vurdu ve bacaklarını sıktı. Uzun süre devam eden kan alma işlemi esnasında, H.D.B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin sonucunda bebeğin bacağının kırıldığı iddia edildi. Doğumdan 5 gün sonra, 31 Mayıs 2021 tarihinde, başka bir hemşirenin dikkati sayesinde olayın yaşandığı anlaşıldı.

DAVA AÇILDI, İŞİNE SON VERİLDİ

Bebekteki şiddet izleri ortaya çıkınca, hastane yönetimi hemşire H.D.B.’nin sözleşmesini feshederek görevine son verdi. Bunun üzerine, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hemşire H.D.B. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın süreci devam ederken, H.D.B.’ye ait güvenlik kameralarındaki görüntüler gün yüzüne çıktı. 22 Ocak’ta gerçekleşen duruşmada H.D.B.’nin yokluğunda tutuklama kararı aldı.

POLİSE TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

H.D.B., Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu ve yine 25 Ocak’ta adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Mahkemede yaptığı savunmada, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım,” diyerek savunmasını tamamladı. H.D.B., hareketinin amacının hastayı korumaya yönelik olduğunu öne sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORU OLUŞTURULDU

Mahkeme, güvenlik kameralarında tespit edilen durumu incelemek üzere bilirkişi raporu hazırlattı. Bu inceleme sonrasında, H.D.B.’nin Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir bebeğe de şiddet uyguladığı tespit edildi. Ayrıca, görüntülerde Bağrıyanık’ın başka bir bebeğe tokat attığı da açıkça belirlendi. Bu raporun ardından, mahkeme H.D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu ve Cumhuriyet savcılığına yeni bir soruşturma başlatıldı.

KURS ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, H.D.B.’nin ‘Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu’na katıldığı ve aldığı belgeyi sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.

