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Kahramanmaraş’ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

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YAĞMUR VE DOLU ETKİSİ

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur, şehir merkezinde kısa süreli etkisini gösterdi. Ancak, Ahır Dağı’nın Bertiz bölgesinde meydana gelen dolu yağışı, aniden ortaya çıkan olumsuzluklara neden oldu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Bertiz bölgesinde dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durumu anlamakta zorlandı. Özellikle ceviz ve üzüm gibi geçim kaynakları olan ağaçlarda ciddi zararlar meydana geldiği bildirildi. Bu ağaçların birçoğunun meyveleri henüz olgunlaşmamışken yere düştü ve dallarda kırılmalar yaşandı.

DOLU GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Dolu tanelerinin büyüklüğüyle dikkat çeken görüntüler, video ve fotoğraf karelerine yansıdı. Ceviz boyutundaki dolu taneleri, yaşanan olayın boyutunu gözler önüne serdi.

SEL SONRASI SORUNLAR BAŞ GÖSTERDİ

Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi’nde yaşayan 82 yaşındaki Hanif Ayar, “Bu yaşıma kadar böyle bir dolu görmedim. Mayıs ayının ikisinde böyle bir dolu ve fırtına da yaşamadık” şeklinde ifade etti. Çiftçi Mehmet Köşker, “Öğle saatlerinde başlayan yağış, Bertiz’de etkili oldu. Artık meyve ağacı kalmadı, hepsi doludan etkilendi. Yağış iki saat sürdü ve sonrasında dolu yağdı. Sel sonrası yollarımız kullanılamaz hale geldi” diye ekledi.

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