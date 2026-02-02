Kahramanmaraş’ta Deprem Anma Günü Eğitime Ara Verildi

Valilikten gelen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin yıl dönümünde, kentte anma etkinlikleri ve vatandaşların yapacağı mezarlık ile taziye ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği ifade edildi.

ÖĞRENCİLER İDAREYE TABİ

Yapılan açıklamada, “İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi. Ayrıca, kurum yöneticilerinin, hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs.) sürdürülmesi için asgari düzeyde personel bulundurması şartıyla, kamu kuruluşlarındaki bütün çalışanların 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacakları belirtildi.