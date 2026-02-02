Kahramanmaraş’ta Deprem Anması İçin Eğitim Durdu

Valilikten gelen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilde anma etkinlikleri ve vatandaşların mezarlık ile taziye ziyaretleri yapması bekleniyor. Bu durumun trafik yoğunluğuna neden olabileceği ifade edildi.

EĞİTİMDE ARA VERİLECEK

Açıklamada, “İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi. Kurum yöneticilerinin gerekli önlemleri alarak, sağlık, ulaşım, asayiş gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için asgari düzeyde personel bulundurması gerektiği vurgulandı.

KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacakları belirtildi.

