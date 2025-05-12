Kahramanmaraş’ta Düğünde Kavga Yaşandı

KAVGA DÜĞÜNDE PATLAK VERDİ

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde bir düğün dernek sırasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde birçok kişinin kavgaya karıştığı ve çevredekilerin durumu sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

KAVADA YARALI BULUNMADI

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, kavgada yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor.