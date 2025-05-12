Gündem

Kahramanmaraş’ta Düğünde Kavga Yaşandı

kahramanmaras-ta-dugunde-kavga-yasandi

KAVGA DÜĞÜNDE PATLAK VERDİ

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde bir düğün dernek sırasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde birçok kişinin kavgaya karıştığı ve çevredekilerin durumu sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

KAVADA YARALI BULUNMADI

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, kavgada yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Manisa’da Sürücü Facianın Önüne Geçti

Manisa'da fren arızası nedeniyle devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı. Direksiyonu kırarak evlere çarpmaktan kaçan sürücü, büyük bir faciayı önledi.
Gündem

Diyarbakır’da 69 yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 69 yaşındaki bir adamın cesedi, iki gün sonra evinde bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.