Kahramanmaraş’ta Hemşire Şiddeti ile Engel Kaldırıldı

kahramanmaras-ta-hemsire-siddeti-ile-engel-kaldirildi

Korkunç olay, 5 yıl önce bir hastanede yaşandı. Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Düşük kilosu nedeniyle kuvözde tedavi altında tutulan bebekten kan alınması gerekiyordu.

BEBEĞE UYGULANAN ŞİDDET

Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe tam 14 dakika boyunca korkunç bir işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu ve bacağını sıktı. İlk anda oldukça hareketli olan Deniz Esin, bir anda duraksadı. Daha sonra başka bir hemşire kontrol ettiğinde, Deniz Esin’in bacağının kırıldığını fark etti. Güvenlik kameralarındaki kayıtlar incelendiğinde ise şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

AİLEYE ENGELLİ OLARAK TESLİM EDİLDİ

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Çift, kızlarını bu şiddetten habersiz alarak evlerine döndü. Bu süreçte, hemşirenin işine son verildi ve kasten yaralama suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÜÇ YIL SONRA ŞİDDETİ ÖĞRENDİLER

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük bir şok yaşadı. e-Devlet’ten gelen dava tarihine dair bildirimle, kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendi. Bozoklar Ailesi, şiddet uygulayan hemşirenin ceza almasını talep etti. Bu olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sürecinin devam ettiğini ve bu tür bir şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirterek adaletin tecelli edeceğini vurguladı.

HEMŞİRE TUTUKLANDI

2021 yılında, hastanede bebeğe şiddet uyguladığı iddialarıyla yargılanan hemşire tutuklandı.

