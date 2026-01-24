Arda Güler İçin PSG’den Yıldız Transfer Girişimi

arda-guler-icin-psg-den-yildiz-transfer-girisimi

Arda Güler için transfer iddiaları gündemde! Paris Saint-Germain hareketleniyor

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çekici bir transfer spekülasyonu gündeme geldi. Fransız futbol devi Paris Saint-Germain’in, genç yeteneği kadrosuna katmak amacıyla çalışmalara başladığı iddia edildi.

PARIS SAINT-GERMAIN TEMAS KURDU

El Nacional kaynaklı habere göre, Paris Saint-Germain, Arda Güler transferi için oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti. Haberde, PSG’nin, Real Madrid’deki geleceği merakla takip edilen Arda Güler’i transfer hedefleri arasında üst sıralara aldığını duyurdu.

